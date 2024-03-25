Следующий премьер Ирландии рассказал о своих главных шагах после вступления в должность

Следующий премьер-министр Ирландии Саймон Харрис после вступления в должность обещает помогать малому бизнесу, сосредоточиться на обеспечении правопорядка и решении проблемы миграции.

Об этом сообщает Reuters, информирует "Европейская правда".

Во время выступления на партийном мероприятии в городке Атлон Харрис сказал, что для партии Fine Gael ("Фине Гэл") "наступил момент перезагрузки".

"Под моим руководством "Фине Гэл" выступает за поддержку бизнеса, особенно малого... "Фине Гэл" выступает за поддержку семейных ферм... "Фине Гэл" выступает за закон и порядок, на стороне полиции, где наши улицы безопасны, а преступность никогда не остается безнаказанной", – сказал он.

Харрис также заявил, что Ирландии необходимо перейти к "более спланированной, устойчивой" миграционной модели и системе, которая является "справедливой и жесткой".

Напомним, в воскресенье Саймон Харрис стал единственным кандидатом на пост лидера в партии Fine Gael ("Фине Гэл"). Харрис, как ожидается, будет официально избран самым молодым премьер-министром Ирландии на следующем заседании парламента 9 апреля.

20 марта действующий глава правительства Ирландии Лео Варадкар неожиданно заявил, что покидает пост лидера партии "Фине Гэл", а после того, как партия определится с преемником, уйдет и с должности премьера.

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