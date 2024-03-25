У Німеччині порахували зайців-русаків: популяція рекордно зросла

Минулого року в Німеччині стрімко зросла популяція зайців-русаків – тварин підрахували мисливці, які моніторять дику природу.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє DW.

Німецьке мисливське товариство (DJV) повідомило, що у 2023 році на квадратний кілометр зафіксували 19 зайців-русаків, також відомих як європейські зайці. Цей показник – рекордно високий з моменту початку ведення обліку два десятиліття тому.

У 2022 році в товаристві нарахували в середньому 16 особин на квадратний кілометр.

Зайці-русаки досить поширені в Німеччині, найбільше – на північному заході Північнонімецької низовини, а найменше – на північному сході Німеччини.

Минулорічний підрахунок проводили на понад 400 контрольних ділянках по всій країні з використанням методу "прожектора", який розробили для стандартизованого обліку дичини.

За даними Баварського мисливського товариства, цей метод обліку застосовують уночі, оскільки зайці-русаки ведуть переважно нічний спосіб життя. Рахують тварин із позашляховика, який рухається повільно, щоб освітити заздалегідь визначені ділянки. Для освітлення території використовують ручний прожектор. Зайців фіксують, коли їхні очі відбиваються у промені світла.

За даними неурядової організації "Німецький фонд дикої природи", в Німеччині живуть близько 2 мільйонів зайців-русаків. Однак неурядова організація заявила, що стабілізація чисельності популяції цих тварин є короткостроковим явищем. У довгостроковій перспективі популяція скорочується.

У фонді наголосили, що розчищені для ведення сільського господарства великі поля не залишають достатньо місця для перелогів, у яких зайці ховаються від хижаків.

У минулому повідомляли, що в Австрії і Німеччині відмовляються від терміну про "транспортних зайців" через расизм.

А в Мілані під час пандемії коронавірусу порожні парки заполонили зайці.