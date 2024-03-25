В Германии посчитали зайцев-русаков: популяция рекордно выросла

В прошлом году в Германии стремительно выросла популяция зайцев-русаков – животных подсчитали охотники, которые мониторят дикую природу.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает DW.

Немецкое охотничье общество (DJV) сообщило, что в 2023 году на квадратный километр зафиксировали 19 зайцев-русаков, также известных как европейские зайцы. Этот показатель – рекордно высокий с момента начала ведения учета два десятилетия назад.

В 2022 году в обществе насчитали в среднем 16 особей на квадратный километр.

Зайцы-русаки достаточно распространены в Германии, больше всего – на северо-западе Северогерманской низменности, а меньше всего – на северо-востоке Германии.

Прошлогодний подсчет проводили на более 400 контрольных участках по всей стране с использованием метода "прожектора", который разработали для стандартизированного учета дичи.

По данным Баварского охотничьего общества, этот метод учета применяют ночью, поскольку зайцы-русаки ведут преимущественно ночной образ жизни. Считают животных с внедорожника, который движется медленно, чтобы осветить заранее определенные участки. Для освещения территории используют ручной прожектор. Зайцев фиксируют, когда их глаза отражаются в лучах света.

По данным неправительственной организации "Немецкий фонд дикой природы", в Германии живут около 2 миллионов зайцев-русаков. Однако неправительственная организация заявила, что стабилизация численности популяции этих животных является краткосрочным явлением. В долгосрочной перспективе популяция сокращается.

В фонде отметили, что расчищенные для ведения сельского хозяйства большие поля не оставляют достаточно места для залежей, в которых зайцы прячутся от хищников.

В прошлом сообщалось, что в Австрии и Германии отказываются от термина о "транспортных зайцах" из-за расизма.

А в Милане во время пандемии коронавируса пустые парки заполонили зайцы.