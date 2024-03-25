ЄС: Немає жодних доказів зв’язку України з терактом у Підмосков’ї

У зовнішньополітичній службі ЄС заявили, що ніщо не вказує на причетність України до теракту під Москвою, довкола чого сіє спекуляції Кремль.

Про це на брифінгу у Брюсселі в середу заявив речник зовнішньополітичної служби ЄС Петер Стано, повідомляє "Європейська правда".

Він сказав, що у Єврокомісії стурбовані заявами з боку представників режиму у Москві, які намагаються пов’язати теракт з Україною.

"Звичайно, ми їх (ці звинувачення. – Ред.) повністю відкидаємо. Немає ознак, жодних доказів чи ще чогось того, що Україна у якийсь спосіб пов’язана з цим терактом", – сказав Стано.

Він закликав російський уряд не використовувати теракт як привід, щоб посилити незаконну агресію проти України чи поглибити внутрішні репресії у Росії.

Глава МЗС Дмитро Кулеба закликав не дозволити главі Кремля Владіміру Путіну та його соратникам насадити обман про нібито зв’язок України із терактом у Підмосков’ї, назвавши Путіна "патологічним брехуном".

Раніше у Британії, за даними ЗМІ, застерегли Путіна від використання теракту у Підмосков’ї як приводу для посилення війни проти України.