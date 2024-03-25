Макрон назвал циничными попытки РФ связать с Украиной теракты под Москвой

Президент Франции Эмманюэль Макрон прокомментировал заявления лидера РФ Владимира Путина, что террористов "ИГИЛ-Хорасан", совершивших теракт в концертном зале Crocus City Hall под Москвой, якобы была готова переправить через границу "украинская сторона".

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Reuters.

"Я думаю, что было бы цинично и контрпродуктивно для самой России и безопасности ее граждан использовать этот контекст, чтобы попытаться обернуть его против Украины", – отметил Макрон.

По его словам, французская разведка указывает на то, что именно подразделение группировки "Исламское государство" несет ответственность за теракт в Подмосковном регионе РФ.

"Информация, которая есть у нас... а также у наших основных партнеров, указывает на то, что именно подразделение "Исламского государства" спровоцировало эту атаку", – заявил Макрон, имея в виду "ИГИЛ-Хорасан".

В то же время президент указал, что подразделение группировки "Исламское государство", взявшее на себя ответственность за теракт в концертном зале Crocus City Hall в Подмосковном регионе РФ, совершило несколько попыток атак на территории Франции.

Напомним, в минувшую пятницу группа вооруженных людей открыла огонь из автоматов в концертном зале в городе Красногорск перед началом концерта группы "Пикник". Террористическая группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за нападение, в котором погибли по меньшей мере 137 человек.

Накануне во Франции после событий в России объявили о повышении уровня террористической угрозы до максимального.

В Германии также предупреждают об острой угрозе со стороны террористов-исламистов.