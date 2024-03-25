Президент Чехии: Кто бы ни стоял за терактом в РФ, терроризм во всех его формах – отвратительный

Президент Чехии Петр Павел прокомментировал теракт в концертном зале Crocus City Hall под Москвой в конце прошлой недели, призвав, чтобы его расследование не использовалось в политических целях.

Об этом говорится в заявлении Павела, предоставленном информагентству ČTK, сообщает "Европейская правда".

Как подчеркнул чешский президент, "кто бы ни стоял за этим нападением (в Crocus City Hall. – Ред.) и какими бы ни были его мотивы, терроризм во всех его формах отвратителен".

"Важно, чтобы расследование не было использовано в политических целях, но чтобы настоящие виновники и их мотивы были обнаружены", – добавил Павел.

Напомним, в прошлую пятницу группа вооруженных людей открыла огонь из автоматов в концертном зале в городе Красногорск перед началом концерта группы "Пикник". Террористическая группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за нападение, в котором погибли по меньшей мере 137 человек.

Еще 22 марта, в день теракта, Министерство иностранных дел Чехии осудило его и выразило соболезнования пострадавшим, а в последующие дни к этому заявлению присоединились спикеры чешского парламента и премьер-министр.

В то же время, президент Франции Эмманюэль Макрон назвал циничными попытки РФ связать с Украиной теракты под Москвой.