Суд в Испании решил все же не блокировать работу Telegram

Суд в Испании пересмотрел первоначальное решение о блокировании работы Telegram после жалоб медиакомпаний на нарушение авторских прав.

Об этом сообщает El Pais, пишет "Европейская правда".

Судья Национального суда Сантьяго Педрас решил приостановить блокировку Telegram, признав, что первоначальное решение было "чрезмерным и непропорциональным".

Суд обратился в Офис уполномоченного по общим вопросам с просьбой предоставить объяснения относительно особенностей работы Telegram и поделиться оценкой того, как приостановление работы платформы может повлиять на пользователей, а после того судья объявил, что первоначальное решение пересмотрели.

В новом решении говорится, что несмотря на реальные проблемы с нарушением законодательства с помощью платформы Telegram она одновременно является важной для пользователей и "имеет некоторые преимущества", которые не предоставляют другие подобные платформы, и обеспечивает "защищенную приватность".

Упомянули в том числе потенциальное "экономическое влияние" в случае приостановления работы Telegram для организаций, которые активно используют платформу для коммуникации.

Кроме того, судья отметил, что блокировку все равно можно было бы обходить с помощью VPN.

В Испании Telegram имеет более 8 млн пользователей.

Напомним, на прошлой неделе Высший суд Испании постановил приостановить предоставление услуг платформы Telegram в стране после жалоб медиакомпаний на то, что она позволяет пользователям загружать контент без разрешения.

Также стало известно, что ЕС расследует возможное нарушение Apple, Google и Meta нового цифрового закона.