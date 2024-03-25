В Естонії змінився міністр юстиції після корупційного скандалу

Президент Естонії Алар Каріс задовольнив прохання про відставку міністра юстиції Калле Лаанета і, за пропозицією прем'єр-міністерки Каї Каллас, призначив новим головою Мін’юсту мера міста Вільянді Мадіса Тімпсона.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

Уранці 25 березня естонський президент зустрівся з Каєю Каллас, яка надала йому пропозицію про відкликання з посади Калле Лаанета і представила кандидатуру нового міністра юстиції. Каріс пропозицію задовольнив.

Аргументуючи призначення Мадіса Тімпсона на посаду, прем’єрка Естонії нагадала про його роботу над реформою державної служби та адміністративною реформою на посаді радника міністра юстиції.

16 березня портал "Естонський експрес" опублікував матеріал, у якому стверджувалось, що тодішній голова Мін’юсту Калле Лаанет за гроші міністерства винаймав квартиру у пасинка в центрі Талліна. Журналісти стверджували, що Лаанет робив це і на попередній посаді міністра оборони Естонії.

Після цього естонська Центральна кримінальна поліція почала розслідування, а Лаанет оголосив про відставку. Він ще виконуватиме обов’язки голови Мін’юсту до 1 квітня, коли новий міністр складе присягу в парламенті.

Нагадаємо, що в Литві 25 березня також відбулись перестановки в уряді: новим міністром національної оборони став очільник Комітету з національної безпеки та оборони в Сеймі Лаурінас Кащюнас.