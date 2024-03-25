В Эстонии сменился министр юстиции после коррупционного скандала

Президент Эстонии Алар Карис удовлетворил просьбу об отставке министра юстиции Калле Лаанета и, по предложению премьер-министра Каи Каллас, назначил новым главой Минюста мэра города Вильянди Мадиса Тимпсона.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

Утром 25 марта эстонский президент встретился с Каей Каллас, которая предоставила ему предложение об отзыве с должности Калле Лаанета и представила кандидатуру нового министра юстиции. Карис предложение удовлетворил.

Аргументируя назначение Мадиса Тимпсона на должность, премьер Эстонии напомнила о его работе над реформой государственной службы и административной реформой в должности советника министра юстиции.

16 марта портал "Эстонский экспресс" опубликовал материал, в котором утверждалось, что тогдашний глава Минюста Калле Лаанет за деньги министерства снимал квартиру у пасынка в центре Таллина. Журналисты утверждали, что Лаанет делал это и на предыдущей должности министра обороны Эстонии.

После этого эстонская Центральная криминальная полиция начала расследование, а Лаанет объявил об отставке. Он еще будет исполнять обязанности главы Минюста до 1 апреля, когда новый министр примет присягу в парламенте.

Напомним, что в Литве 25 марта также произошли перестановки в правительстве: новым министром национальной обороны стал глава Комитета по национальной безопасности и обороне в Сейме Лауринас Кащюнас.