Придністров’я ображене, що Кишинів не сприймає серйозно його "терористичну загрозу"

Так зване міністерство закордонних справ невизнаного "Придністров’я" 25 березня висловило обурення заяві Бюро реінтеграції Молдови, яке відкинуло твердження Тирасполя про "теракт із дроном".

Як повідомляє "Європейська правда", такий коментар "придністровське МЗС" опублікувало на своєму сайті.

"Відомство" невизнаного Придністров’я заявило, що Кишинів не звертався до Тирасполя стосовно інциденту 17 березня, коли на території придністровської військової частини стався вибух. А "заперечувати цей інцидент – сміховинно".

"Що стосується спекуляцій молдовської сторони, то це спроба інформаційно замаскувати і приховати глибину серйозності подій, пов'язаних із терористичною загрозою на території Придністров'я", – додало "місцеве МЗС".

Воно закликало Кишинів не "ставити себе в безглузде становище подібними недоречними й ангажованими коментарями" та "дочекатися завершення слідства".

Нагадаємо, 17 березня придністровські ЗМІ повідомили про вибух і пожежу на території військової частини в Тирасполі.

Придністровські ЗМІ заявили, що вибух став результатом атаки дрона. Але влада Молдови проаналізувала відеоматеріали з інцидентом і дійшла висновку, що відео "теракту" містить явні елементи монтажу.

Міністр внутрішніх справ Молдови Адріан Ефрос після цього сказав, що Росія не відмовилась від намірів загарбати Молдову, проте ознак військової загрози країні наразі немає.