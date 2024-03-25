Приднестровье обижено, что Кишинев не воспринимает серьезно его "террористическую угрозу"

Так называемое министерство иностранных дел непризнанного "Приднестровья" 25 марта выразило возмущение заявлению Бюро реинтеграции Молдовы, которое отвергло утверждение Тирасполя о "теракте с дроном".

Как сообщает "Европейская правда", такой комментарий "приднестровский МИД" опубликовал на своем сайте.

"Ведомство" непризнанного Приднестровья заявило, что Кишинев не обращался к Тирасполю относительно инцидента 17 марта, когда на территории приднестровской воинской части произошел взрыв. А "отрицать этот инцидент – смехотворно".

"Что касается спекуляций молдавской стороны, то это попытка информационно замаскировать и скрыть глубину серьезности событий, связанных с террористической угрозой на территории Приднестровья", – добавил "местный МИД".

Он призвал Кишинев не "ставить себя в нелепое положение подобными неуместными и ангажированными комментариями" и "дождаться завершения следствия".

Напомним, 17 марта приднестровские СМИ сообщили о взрыве и пожаре на территории воинской части в Тирасполе.

Приднестровские СМИ заявили, что взрыв стал результатом атаки дрона. Но власти Молдовы проанализировали видеоматериалы с инцидентом и пришли к выводу, что видео "теракта" содержит явные элементы монтажа.

Министр внутренних дел Молдовы Адриан Эфрос после этого сказал, что Россия не отказалась от намерений захватить Молдову, однако признаков военной угрозы стране пока нет.