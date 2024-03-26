МЗС Естонії каже про "обнадійливі повідомлення" зі США про допомогу Україні

Глава МЗС Естонії Маргус Тсахкна повідомив, що під час візиту до Сполучених Штатів міністрів закордонних справ країн Балтії вони отримали "обнадійливі повідомлення" про схвалення пакета допомоги Україні в розмірі 61 млрд доларів.

Заяву глави естонської дипломатії наводить мовник ERR, повідомляє "Європейська правда".

Міністри закордонних справ Естонії, Латвії та Литви прибули у Вашингтон в тиждень, коли три балтійські країни відзначають 20-річчя членства в НАТО.

Вони обговорили з держсекретарем США Ентоні Блінкеном питання безпеки країн Балтії та продовження надання допомоги Україні. Після переговорів Тсахкна висловив надію, що США схвалять довгоочікуваний пакет допомоги Україні.

"Я дуже сподіваюся, і ми також отримали ці обнадійливі повідомлення, що в найближчому майбутньому, ще до саміту НАТО, США зможуть ухвалити це рішення", – заявив міністр.

Також під час переговорів у США йшлося про можливості використання заморожених Заходом активів Росії.

За словами Тсахкни, перемога України у війні є єдиним способом забезпечити безпеку і благополуччя в усьому євроатлантичному регіоні.

Як відомо, у Конгресі США з жовтня минулого року не можуть схвалити багатомільярдний пакет підтримки Україні за пропозицією президента Джо Байдена.

Після місяців суперечок між конгресменами тепер у Палаті представників припускають, що спікер Майк Джонсон може винести на голосування проєкт з підтримкою України, Ізраїлю та Тайваню після Великодня 31 березня.

Між тим у Білому домі вважають, що спікер Джонсон шукає привід для того, аби не виносити на голосування законопроєкт про допомогу Україні.