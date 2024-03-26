МИД Эстонии говорит об "обнадеживающих сообщениях" из США о помощи Украине

Глава МИД Эстонии Маргус Тсахкна сообщил, что во время визита в Соединенные Штаты министров иностранных дел стран Балтии они получили "обнадеживающие сообщения" об одобрении пакета помощи Украине в размере 61 млрд долларов.

Заявление главы эстонской дипломатии приводит вещатель ERR, сообщает "Европейская правда".

Министры иностранных дел Эстонии, Латвии и Литвы прибыли в Вашингтон в неделю, когда три балтийские страны отмечают 20-летие членства в НАТО.

Они обсудили с госсекретарем США Энтони Блинкеном вопросы безопасности стран Балтии и продолжение оказания помощи Украине. После переговоров Тсахкна выразил надежду, что США одобрят долгожданный пакет помощи Украине.

"Я очень надеюсь, и мы также получили эти обнадеживающие сообщения, что в ближайшем будущем, еще до саммита НАТО, США смогут принять это решение", – заявил министр.

Также во время переговоров в США речь шла о возможности использования замороженных Западом активов России.

По словам Тсахкны, победа Украины в войне является единственным способом обеспечить безопасность и благополучие во всем евроатлантическом регионе.

Как известно, в Конгрессе США с октября прошлого года не могут одобрить многомиллиардный пакет поддержки Украины по предложению президента Джо Байдена.

После месяцев споров между конгрессменами теперь в Палате представителей предполагают, что спикер Майк Джонсон может вынести на голосование проект с поддержкой Украины, Израиля и Тайваня после Пасхи 31 марта.

Между тем в Белом доме считают, что спикер Джонсон ищет повод, чтобы не выносить на голосование законопроект о помощи Украине.