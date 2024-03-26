Бербок знову проводить переговори в Ізраїлі та з Палестинською адміністрацією

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок проведе переговори з ізраїльським колегою Ісраелем Кацом, а перед тим була на Західному березі та зустрілася з Палестинською адміністрацією.

Про це повідомляє Tagesschau, пише "Європейська правда".

Зустріч Бербок із Кацом за закритими дверима найімовірніше буде стосуватися резолюції Ради безпеки ООН із закликом до негайного припинення вогню у секторі Гази, гуманітарної допомоги для цивільних та можливості розв’язання ізраїльсько-палестинського конфлікту шляхом так званого "рішення з двома державами".

Раніше Кац заявив, що резолюція Радбезу ООН "підсилила ХАМАС" та висловив розчарування тим, що США не ветували її.

Під час візиту на Західний берег річки Йордан Бербок висловилася за "реорганізацію Палестинської адміністрації за допомогою технократичного уряду". Після зустрічей вона наголосила, що палестинський народ заслуговує на перспективу кращого мирного майбутнього у власній країні і без ХАМАС.

Після голосування в ООН Бербок заявила. що "відчула полегшення" після схвалення резолюції щодо припинення вогню в Газі.

За даними Пентагону, внаслідок військової операції Ізраїлю в секторі Гази у відповідь на атаку з боку терористичного угруповання ХАМАС загинули понад 25 тисяч палестинських жінок і дітей.