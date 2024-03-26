Бербок снова проводит переговоры в Израиле и с Палестинской администрацией

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок проведет переговоры с израильским коллегой Исраэлем Кацем, а перед тем была на Западном берегу и встретилась с Палестинской администрацией.

Об этом сообщает Tagesschau, пишет "Европейская правда".

Встреча Бербок с Кацем за закрытыми дверями, скорее всего, будет касаться резолюции Совета безопасности ООН с призывом к немедленному прекращению огня в секторе Газы, гуманитарной помощи для гражданских и возможности решения израильско-палестинского конфликта путем так называемого "решения с двумя государствами".

Ранее Кац заявил, что резолюция Совбеза ООН "усилила ХАМАС" и выразил разочарование тем, что США не ветировали ее.

Во время визита на Западный берег реки Иордан Бербок высказалась за "реорганизацию Палестинской администрации с помощью технократического правительства". После встреч она подчеркнула, что палестинский народ заслуживает перспективу лучшего мирного будущего в собственной стране и без ХАМАС.

После голосования в ООН Бербок заявила, что "почувствовала облегчение" после одобрения резолюции о прекращении огня в Газе.

По данным Пентагона, в результате военной операции Израиля в секторе Газы в ответ на атаку со стороны террористической группировки ХАМАС погибли более 25 тысяч палестинских женщин и детей.