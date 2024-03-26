Британія викликала голову посольства Китаю через хакерські атаки

Міністерство закордонних справ Великої Британії 26 березня повідомило про виклик тимчасового повіреного у справах Китаю через серію кібератак, у причетності до яких Лондон підозрює китайських хакерів.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться в повідомленні британського МЗС.

Китайському дипломату в Лондоні висловили однозначне засудження "пов’язаної з урядом Китаю зловмисної кіберактивності китайських державних організацій та окремих осіб, спрямованої проти демократичних інститутів та парламентарів Великої Британії".

"Уряд Великої Британії не буде миритися з такою загрозливою діяльністю і продовжуватиме вживати рішучих заходів у відповідь разом з партнерами по всьому світу", – додало зовнішньополітичне відомство.

Напередодні Британія, а також США і Нова Зеландія звинуватили Китай у серії кібератак протягом останніх років, які, зокрема, дозволили отримати доступ до інформації про десятки мільйонів британських виборців та депутатів, які відкрито заявляли про загрозу з боку КНР.

Серед іншого, Велика Британія заявила, що пов'язані з Китаєм зловмисники в минулому здійснили кібератаку на британську Центральну виборчу комісію та отримали доступ до персональних даних мільйонів виборців.

У відповідь Лондон і Вашингтон оголосили про санкції проти, за їхніми даними, причетних до такої зловмисної кібердіяльності. Китай же офіційно відкидає всі звинувачення.