Британия вызвала главу посольства Китая из-за хакерских атак

Министерство иностранных дел Великобритании 26 марта сообщило о вызове временного поверенного в делах Китая из-за серии кибератак, в причастности к которым Лондон подозревает китайских хакеров.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в сообщении британского МИД.

Китайскому дипломату в Лондоне выразили однозначное осуждение "связанной с правительством Китая злонамеренной киберактивности китайских государственных организаций и отдельных лиц, направленной против демократических институтов и парламентариев Великобритании".

"Правительство Великобритании не будет мириться с такой угрожающей деятельностью и будет продолжать принимать решительные ответные меры вместе с партнерами по всему миру", – добавило внешнеполитическое ведомство.

Накануне Великобритания, а также США и Новая Зеландия обвинили Китай в серии кибератак в течение последних лет, которые, в частности, позволили получить доступ к информации о десятках миллионов британских избирателей и депутатов, открыто заявлявших об угрозе со стороны КНР.

Среди прочего, Великобритания заявила, что связанные с Китаем злоумышленники в прошлом совершили кибератаку на британскую Центральную избирательную комиссию и получили доступ к персональным данным миллионов избирателей.

В ответ Лондон и Вашингтон объявили о санкциях против, по их данным, причастных к такой злонамеренной кибердеятельности. Китай же официально отвергает все обвинения.