Британия впервые с воздуха сбросила гумпомощь для Газы

Королевские военно-воздушные силы (ВВС) Великобритании впервые доставили более 10 тонн продовольствия в Газу в рамках международных усилий по оказанию жизненно необходимой помощи гражданскому населению.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в сообщении правительства страны.

Помощь, которую десантировали Королевские ВВС, состоит из воды, риса, масла, муки, консервов и детского питания.

Британский министр обороны Грант Шаппс санкционировал воздушное десантирование, увидев уменьшение угрозы для военной миссии и риска для гражданского населения.

Отмечается, что самолет RAF A400M вылетел из Иордании, чтобы доставить помощь вдоль северного побережья Газы. Британский персонал тесно сотрудничал с Королевскими ВВС Иордании над планированием и проведением этой миссии.

"Сегодняшнее воздушное десантирование обеспечило еще один способ доставки гуманитарной помощи, и я благодарю личный состав ВВС, привлеченный к этой важной миссии, а также наших иорданских партнеров за их лидерство", – заявил Шаппс.

Великобритания также сосредоточена на обеспечении возможности доставки большего количества помощи в Газу наземным путем, тесно сотрудничая с той же Иорданией.

Ранее министр обороны Великобритании Грант Шаппс не разрешил сброс помощи с воздуха в сектор Газа по примеру других стран из-за рисков для гражданского населения.

Президент США Джо Байден 1 марта объявил, что Штаты начнут сбрасывать продовольственную помощь населению сектора Газа с воздуха на фоне углубления гуманитарного кризиса и затруднения доставки помощи наземным путем.

Он также поручил американским военным создать временный порт на побережье Газы, чтобы облегчить гуманитарный кризис в секторе, где Израиль проводит военную операцию против террористической группировки ХАМАС.

Недавно стало известно, что Военно-воздушные силы Германии присоединятся к операции по сбросу с воздуха гуманитарной помощи в сектор Газа.