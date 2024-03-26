Уряд Іспанії оскаржить у суді громадську ініціативу про "незалежність Каталонії"

Іспанський уряд вирішив оскаржити в суді рішення парламенту Каталонії розглянути громадську ініціативу, яка закликає проголосити незалежність цього регіону.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP.

У лютому керівний орган парламенту Каталонії підтримав розгляд ініціативи політичного блоку "Каталонська солідарність за незалежність", яка передбачає проголошення незалежності регіону від влади Іспанії.

Нині міністр юстиції іспанського уряду Фелікс Боланос заявив, що Мадрид оскаржить пропозицію громадянської ініціативи в Конституційному суді, що "негайно паралізує" її розгляд у регіональній асамблеї Каталонії.

Болано додав, що іспанський уряд "виступає проти будь-якого закону, який розколює суспільство, викликає скарги, породжує соціальні та політичні розбіжності".

Нинішній уряд Іспанії на чолі з прем’єр-міністром Педро Санчесом залежить від підтримки дрібних каталонських партій, зокрема й радикальної Junts на чолі з Карлесом Пучдемоном – одним із лідерів сепаратистського референдуму у 2017 році.

В обмін на цю підтримку Санчес пообіцяв ухвалити закон, який надасть широку амністію причетним до спроби проголошення незалежності Каталонії.

Нині Пучдемон переховується від іспанського правосуддя за кордоном, але вже допустив участь у регіональних виборах на чолі Junts у травні цього року.

Одне з останніх опитувань показало, що підтримка незалежності Каталонії серед мешканців регіону зменшилася після невдалої спроби відокремлення у 2017 році: наразі 51% каталонців висловилися проти і 42% – за.