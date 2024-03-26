Правительство Испании обжалует в суде общественную инициативу о "независимости Каталонии"

Испанское правительство решило обжаловать в суде решение парламента Каталонии рассмотреть общественную инициативу, которая призывает провозгласить независимость этого региона.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AFP.

В феврале руководящий орган парламента Каталонии поддержал рассмотрение инициативы политического блока "Каталонская солидарность за независимость", которая предусматривает провозглашение независимости региона от власти Испании.

Сейчас министр юстиции испанского правительства Феликс Боланос заявил, что Мадрид обжалует предложение гражданской инициативы в Конституционном суде, что "немедленно парализует" ее рассмотрение в региональной ассамблее Каталонии.

Болано добавил, что испанское правительство "выступает против любого закона, который раскалывает общество, вызывает жалобы, порождает социальные и политические разногласия".

Нынешнее правительство Испании во главе с премьер-министром Педро Санчесом зависит от поддержки мелких каталонских партий, в том числе и радикальной Junts во главе с Карлесом Пучдемоном – одним из лидеров сепаратистского референдума в 2017 году.

В обмен на эту поддержку Санчес пообещал принять закон, который предоставит широкую амнистию причастным к попытке провозглашения независимости Каталонии.

Сейчас Пучдемон скрывается от испанского правосудия за границей, но уже допустил участие в региональных выборах во главе Junts в мае этого года.

Один из последних опросов показал, что поддержка независимости Каталонии среди жителей региона уменьшилась после неудачной попытки отделения в 2017 году: сейчас 51% каталонцев высказались против и 42% – за.