Лідер Каталонії: Прем'єр Іспанії все ж дозволить нам референдум про незалежність

Попри зусилля прем'єра Іспанії Педро Санчеса зупинити рух за незалежність Каталонії, її президент Пере Арагонес заявив, що його кінцева мета все ще полягає в тому, щоб керівна Соціалістична партія все ж дозволила провести референдум про самовизначення автономії.

Як пише "Європейська правда", про це він сказав в інтерв'ю Euractiv.

"Нам казали, що амністія (каталонських сепаратистів) неможлива, а тепер вона можлива. Тепер нам кажуть, що референдум неможливий. Ми поставимо політичну та електоральну силу на службу цій меті, і в кінцевому підсумку зробимо його можливим", – зазначив Арагонес.

За його словами, якщо переговори з соціалістами зайдуть у глухий кут, він готовий використати сім депутатів своєї партії, голоса яких потрібні урядовій коаліції, "як стимул для просування переговорів".

"Це дає нам можливість впливати,.. і я думаю, що це шлях до прогресу", – додав очільник уряду Каталонії.

Арагонес вказав, що закон про амністію є лише першим кроком до відновлення діалогу з Мадридом, "щоб мати можливість відкрити другу фазу переговорів".

Він також заявив, що шлях вперед – це політичні переговори з іспанським урядом, " щоб вирішення цього конфлікту в кінцевому підсумку стало результатом голосування громадян Каталонії".

Водночас президент автономного регіону заперечив будь-які контакти між каталонськими партіями, що виступають за незалежність, та Росією.

"Ми ніколи не були зацікавлені в будь-якій співучасті або відносинах з РФ. Наша система координат – це європейська система цінностей Євросоюзу, які ми захищаємо", – наголосив Арагонес.

Раніше парламент Іспанії не схвалив законопроєкт про амністію сотень учасників руху за відокремлення Каталонії, який ті вимагали в обмін на підтримку уряду меншості прем'єра Педро Санчеса.

Нагадаємо, законопроєкт про амністію передбачає звільнення від відповідальності для більшості каталонських сепаратистів, яким оголосили чи можуть оголосити звинувачення за події, починаючи з 2012 року.

Прем’єр країни Педро Санчес погодився на амністію в обмін на підтримку з боку каталонських партій Junts per Catalunya та ERC, чиї голоси допомогли повторно призначити його головою уряду після дочасних виборів минулого року.

Іспанська права опозиція активно виступає проти амністії, регулярно збираючи десятки тисяч людей.

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