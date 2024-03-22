Лідер сепаратистів оголосив про плани повернутись до Каталонії для участі у виборах

Каталонський сепаратист у вигнанні Карлес Пучдемон повідомив про плани очолити партію Junts на дострокових травневих виборах в автономному регіоні Іспанії.

Як пише "Європейська правда", про це інформує Bloomberg.

На пресконференції в південному французькому місті Ельна Пучдемон заявив, що він повинен скористатися можливістю та спробувати повернути собі посаду президента Каталонії.

"Через шість з половиною років я можу з гордістю сказати, що всі спроби змусити нас здатися, принизити нас або капітулювати провалилися", – заявив він перед аудиторією своїх соратників та прихильників.

За його словами, цю можливість треба використати "з усіма наслідками та зобов'язаннями".

Пучдемон також закликав інші партії, що виступають за незалежність Каталонії, приєднатися до нього в межах широкої націоналістичної коаліції на виборах, щоб мати більше шансів на перемогу.

Інша головна сепаратистська партія Каталонії ERC вже дала зрозуміти, що не зацікавлена в такому об'єднанні.

Хоча ці Junts та ERC уклали альянс у 2017 році для проведення голосування за незалежність регіону, їхні стосунки зіпсувалися, оскільки лідерам партій загрожує тюремне ув'язнення або вигнання, а ERC витіснила Junts та взяла під свій контроль каталонський уряд.

Раніше Junts заявила, що Пучдемон може балотуватися як їхній кандидат завдяки законопроєкту про амністію, що висунула урядова в Іспанії партія соціалістів та який, як очікують, набуде чинності у травні або червні.

Перед цим нижня палата парламенту Іспанії схвалила законопроєкт про амністію каталонських сепаратистів.

Водночас наприкінці лютого найвищий суд Іспанії оголосив про відкриття розслідування проти лідера каталонських сепаратистів Карлеса Пучдемона за звинуваченнями у "тероризмі" через його роль у протестах проти засудження сепаратистських лідерів.

Прем’єр країни Педро Санчес погодився запровадити амністію в обмін на підтримку з боку каталонських партій Junts per Catalunya та ERC, чиї голоси допомогли повторно призначити його головою уряду після дочасних виборів минулого року.

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