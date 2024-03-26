Високий представник БіГ схвалив закони про боротьбу з шахрайством на виборах

Міжнародний спостерігач за миром у Боснії і Герцеговині, Високий представник Крістіан Шмідт 26 березня вніс зміни до виборчого законодавства країни, покликані забезпечити чесність виборчого процесу.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє портал BIRN.

Зміни до виборчого законодавства в БіГ передбачають, серед іншого, впровадження пілотної схеми з електронного підрахунку голосів, електронної ідентифікації та цифрових виборчих дільниць. Крім того, у виборах заборонять брати участь засудженим воєнним злочинцям.

"Я зроблю сьогодні те, що потрібно було зробити багато років тому. Гарантуватиму вільні і чесні вибори для всіх громадян Боснії і Герцеговини", – заявив Шмідт на пресконференції, назвавши свій крок внеском у майбутнє членство БіГ у Європейському Союзі.

Чинне виборче законодавство Боснії і Герцеговини має кілька ключових проблем, зокрема спірний процес відбору хорватського члена Президії та занепокоєння щодо доброчесності виборчого процесу, зокрема реєстрації виборців і підрахунку голосів.

Незважаючи на багаторічні зусилля та міжнародну допомогу, боснійські політики не змогли самостійно вирішити ці проблеми.

Рішення про внесення змін до виборчого законодавства Верховний представник ухвалив у межах так званих Боннських повноважень, які надають йому право змінювати законодавство БіГ у виняткових випадках.

Минулого року Європейський суд із прав людини постановив, що політична система Боснії і Герцеговини, створена в межах Дейтонської мирної угоди 1995 року, яка поклала край війні, посилює внутрішні етнічні розбіжності та шкодить демократичним виборам.