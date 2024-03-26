У Британії кажуть, що санкції проти Китаю покликані уникнути торговельних проблем

Міністерка освіти Великої Британії Джилліан Кіган заявила, що реакція уряду на ймовірні кібератаки на її держустанови та політиків, яких підтримує Китай, була спрямована на уникнення "торговельних проблем" з Пекіном.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Bloomberg.

"Очевидно, що ми хочемо уникнути виникнення якихось торговельних проблем", – заявила вона в інтерв'ю GB News.

Описавши китайські хакерські спроби як "складне питання", вона сказала, що Пекін є "великим торговельним партнером", додавши, що Лондон "отримує багато імпорту з Китаю".

Коментарі Кіган свідчать про те, що уряд прем'єра Ріші Сунака намагається збалансувати звинувачення в кібератаках на адресу КНР, які він висунув разом із США та іншими партнерами, зі своїми торговельними інтересами, зазначає Bloomberg.

Напередодні Британія, а також США і Нова Зеландія звинуватили Китай у серії кібератак протягом останніх років, які, зокрема, дозволили отримати доступ до інформації про десятки мільйонів британських виборців та депутатів, які відкрито заявляли про загрозу з боку КНР.

Серед іншого, Велика Британія заявила, що пов'язані з Китаєм зловмисники в минулому здійснили кібератаку на британську Центральну виборчу комісію та отримали доступ до персональних даних мільйонів виборців.

У відповідь Лондон і Вашингтон оголосили про санкції проти, за їхніми даними, причетних до такої зловмисної кібердіяльності. Китай же офіційно відкидає всі звинувачення.

Крім того, МЗС Великої Британії 26 березня повідомило про виклик тимчасового повіреного у справах Китаю через серію кібератак, у причетності до яких Лондон підозрює китайських хакерів.