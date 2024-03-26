В Британии говорят, что санкции против Китая призваны избежать торговых проблем

Министр образования Великобритании Джиллиан Киган заявила, что реакция правительства на вероятные кибератаки на ее госучреждения и политиков, которых поддерживает Китай, была направлена на избежание "торговых проблем" с Пекином.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Bloomberg.

"Очевидно, что мы хотим избежать возникновения каких-то торговых проблем", – заявила она в интервью GB News.

Описав китайские хакерские попытки как "сложный вопрос", она сказала, что Пекин является "крупным торговым партнером", добавив, что Лондон "получает много импорта из Китая".

Комментарии Киган свидетельствуют о том, что правительство премьера Риши Сунака пытается сбалансировать обвинения в кибератаках в адрес КНР, которые он выдвинул вместе с США и другими партнерами, со своими торговыми интересами, отмечает Bloomberg.

Накануне Великобритания, а также США и Новая Зеландия обвинили Китай в серии кибератак в течение последних лет, которые, в частности, позволили получить доступ к информации о десятках миллионов британских избирателей и депутатов, открыто заявлявших об угрозе со стороны КНР.

Среди прочего, Великобритания заявила, что связанные с Китаем злоумышленники в прошлом совершили кибератаку на британскую Центральную избирательную комиссию и получили доступ к персональным данным миллионов избирателей.

В ответ Лондон и Вашингтон объявили о санкциях против, по их данным, причастных к такой злонамеренной кибердеятельности. Китай же официально отвергает все обвинения.

Кроме того, МИД Великобритании 26 марта сообщил о вызове временного поверенного в делах Китая из-за серии кибератак, в причастности к которым Лондон подозревает китайских хакеров.