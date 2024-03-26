Іспанія придбала частку в корпорації для протидії плану Саудівської Аравії

Уряд Іспанії придбав 3% акцій телекомунікаційної компанії Telefonica SA, намагаючись протидіяти присутності саудівської Saudi Telecom в компанії, яку він вважає стратегічною.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Bloomberg.

Іспанія вважає Telefonica стратегічною компанією, оскільки вона надає послуги військовим, силам безпеки та міністерству оборони, тому має на меті забезпечити їй "більшу акціонерну стабільність".

Згідно з поданою регуляторною заявою, іспанський державний холдинг Sepi придбав 175 мільйонів акцій компанії Telefonica. Це перший крок у планах уряду, який він оприлюднив у грудні, мати частку в 10%.

Рішення Мадрида стало реакцією на план контрольованої Саудівською Аравією компанії STC придбати 9,9% іспанського телекомунікаційного оператора, про який оголосили у вересні.

STC витратила 2,1 мільярда євро на придбання 4,9% акцій, а ще 5% – через фінансові деривативи. Саудівська фірма потребує схвалення уряду, щоб володіти більш ніж 5%.

Серед інших великих акціонерів Telefonica – міжнародна інвестиційна компанія Blackrock, а також фінансові група BBVA та банк Caixabank, які вже понад два десятиліття володіють своїми пакетами акцій як промисловими інвестиціями.

Раніше суд в Іспанії переглянув початкове рішення про блокування роботи Telegram після скарг медіакомпаній на порушення авторських прав.

Нагадаємо, минулого тижня Вищий суд Іспанії постановив призупинити надання послуг платформи Telegram в країні після скарг медіакомпаній на те, що вона дозволяє користувачам завантажувати контент без дозволу.

Також стало відомо, що ЄС розслідує можливе порушення Apple, Google та Meta нового цифрового закону.