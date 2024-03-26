Испания купила долю в корпорации для противодействия плану Саудовской Аравии

Правительство Испании приобрело 3% акций телекоммуникационной компании Telefonica SA, пытаясь противодействовать присутствию саудовской Saudi Telecom в компании, которую оно считает стратегической.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Bloomberg.

Испания считает Telefonica стратегической компанией, поскольку она предоставляет услуги военным, силам безопасности и министерству обороны, поэтому имеет целью обеспечить ей "большую акционерную стабильность".

Согласно поданному регуляторному заявлению, испанский государственный холдинг Sepi приобрел 175 миллионов акций компании Telefonica. Это первый шаг в планах правительства, который оно обнародовало в декабре, иметь долю в 10%.

Решение Мадрида стало реакцией на план контролируемой Саудовской Аравией компании STC приобрести 9,9% испанского телекоммуникационного оператора, о котором объявили в сентябре.

STC потратила 2,1 миллиарда евро на приобретение 4,9% акций, а еще 5% – через финансовые деривативы. Саудовская фирма нуждается в одобрении правительства, чтобы владеть более чем 5%.

Среди других крупных акционеров Telefonica – международная инвестиционная компания Blackrock, а также финансовые группа BBVA и банк Caixabank, которые уже более двух десятилетий владеют своими пакетами акций как промышленными инвестициями.

Ранее суд в Испании пересмотрел первоначальное решение о блокировке работы Telegram после жалоб медиакомпаний на нарушение авторских прав.

Напомним, на прошлой неделе Высший суд Испании постановил приостановить предоставление услуг платформы Telegram в стране после жалоб медиакомпаний на то, что она позволяет пользователям загружать контент без разрешения.

Также стало известно, что ЕС расследует возможное нарушение Apple, Google и Meta нового цифрового закона.