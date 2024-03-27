Вучич опублікував загадковий пост про "загрозу національним інтересам Сербії"

Президент Сербії Александар Вучич у соціальних мережах опублікував загадковий пост про важкі дні для країни і її жителів.

Відповідне повідомлення сербський президент залишив у Facebook, повідомляє "Європейська правда".

Він не навів жодних деталей щодо загроз для Сербії, однак пообіцяв поінформувати жителів про це найближчими днями.

"Важки дні для Сербії. В цей момент нелегко казати, які новини ми отримали за останні 48 годин", – написав Вучич.

За його словами, отримані дані безпосередньо загрожують "життєво важливим національним інтересам як Сербії, так і (Республіки) Сербської".

"Найближчими днями я повідомлю народ Сербії про усі виклики, які стоять перед нами. Буде важко. Будемо боротися. Сербія переможе", – додав Вучич.

Як відомо, у Сербії співробітники таємної поліції з автоматами патрулювали вулиці Белграда протягом вихідних. Президент Александар Вучич заявив, що вони та поліція в цивільному будуть стежити за спортивними об'єктами та торговими центрами столиці.

Опоненти Вучича розкритикували цей захід як непотрібний і такий, що має на меті залякати населення.

Водночас у Франції після подій у Росії оголосили про підвищення рівня терористичної загрози до максимального.

Президент Франції Емманюель Макрон вказав, що філія угруповання "Ісламська держава", яка взяла відповідальність за теракт в концертній залі Crocus City Hall у Підмосковному регіоні РФ, здійснила кілька спроб атак на території Франції.

У Німеччині також попереджають про гостру загрозу з боку терористів-ісламістів.