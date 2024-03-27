Данія домовилась з Аргентиною про продаж винищувачів F-16
Міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен підписав зі своїм аргентинським колегою Луїсом Петрі в Буенос-Айресі лист про наміри продати 24 винищувачі F-16 Аргентині.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу Міністерства оборони Данії.
Поульсен зазначив, що рішення про продаж ухвалювалось у співпраці із США.
"У мене була гарна і дуже плідна зустріч з моїм аргентинським колегою, який задоволений тим, що Аргентина може стати частиною ширшої спільноти країн світу, що володіють F-16", – зазначив данський міністр.
Йдеться про продаж 24 винищувачів F-16. Остаточний контракт буде підписано в Данії.
Раніше в Данії допускали продаж Аргентині тих винищувачів F-16, які не будуть передані Україні.
Данія перебуває в процесі поступової відмови від F-16, які будуть замінені сучасними винищувачами F-35. У вересні 2023 року Данія отримала перші чотири з 27 таких винищувачів від американського виробника Lockheed Martin.
Раніше данська прем'єр-міністерка Метте Фредеріксен заявляла, що Данія сподівається надати Україні літаки F-16 найближчим часом.
За повідомленнями ЗМІ, перші винищувачі F-16 опиняться в українському небі орієнтовно у червні 2024 року.