Данія домовилась з Аргентиною про продаж винищувачів F-16

Міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен підписав зі своїм аргентинським колегою Луїсом Петрі в Буенос-Айресі лист про наміри продати 24 винищувачі F-16 Аргентині.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу Міністерства оборони Данії.

Поульсен зазначив, що рішення про продаж ухвалювалось у співпраці із США.

"У мене була гарна і дуже плідна зустріч з моїм аргентинським колегою, який задоволений тим, що Аргентина може стати частиною ширшої спільноти країн світу, що володіють F-16", – зазначив данський міністр.

Йдеться про продаж 24 винищувачів F-16. Остаточний контракт буде підписано в Данії.

Раніше в Данії допускали продаж Аргентині тих винищувачів F-16, які не будуть передані Україні.

Данія перебуває в процесі поступової відмови від F-16, які будуть замінені сучасними винищувачами F-35. У вересні 2023 року Данія отримала перші чотири з 27 таких винищувачів від американського виробника Lockheed Martin.

Раніше данська прем'єр-міністерка Метте Фредеріксен заявляла, що Данія сподівається надати Україні літаки F-16 найближчим часом.

За повідомленнями ЗМІ, перші винищувачі F-16 опиняться в українському небі орієнтовно у червні 2024 року.