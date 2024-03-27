Дания договорилась с Аргентиной о продаже истребителей F-16

Министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен подписал со своим аргентинским коллегой Луисом Петри в Буэнос-Айресе письмо о намерениях продать 24 истребителя F-16 Аргентине.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Дании.

Поульсен отметил, что решение о продаже принималось в сотрудничестве с США.

"У меня была хорошая и очень плодотворная встреча с моим аргентинским коллегой, который доволен тем, что Аргентина может стать частью широкого сообщества стран мира, обладающих F-16", – отметил датский министр.

Речь идет о продаже 24 истребителей F-16. Окончательный контракт будет подписан в Дании.

Накануне в Дании допустили продажу Аргентине тех истребителей F-16, которые не будут переданы Украине.

Дания находится в процессе постепенного отказа от F-16, которые будут заменены современными истребителями F-35. В сентябре 2023 года Дания получила первые четыре из 27 таких истребителей от американского производителя Lockheed Martin.

Ранее премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявляла, что Дания надеется предоставить Украине самолеты F-16 в ближайшее время.

По сообщениям СМИ, первые истребители F-16 окажутся в украинском небе ориентировочно в июне 2024 года.