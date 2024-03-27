Шольц о пограничном контроле во время Евро-2024: Это проверенный инструмент

Канцлер Германии Олаф Шольц встал на защиту запланированных мероприятий по возвращению пограничного контроля во время чемпионата Европы по футболу.

Заявление немецкого канцлера приводит dpa, сообщает "Европейская правда".

Во время визита в Словению Шольц подчеркнул, что немецкое правительство сделает все, чтобы защитить безопасность граждан во время турнира.

"Это проверенный набор инструментов, которые мы имеем в Европе, и которые мы используем здесь, и которые служат безопасности. Я думаю, что все это понимают", – отметил он.

По словам Шольца, еще до теракта в подмосковном концертном зале на прошлой неделе оценка ситуации с безопасностью была "ключевым приоритетом", и было принято много мер безопасности.

Он добавил, что в пограничном контроле нет ничего необычного.

В 2006 году, когда Германия принимала чемпионат мира по футболу, власти страны временно приостановили действие европейского соглашения об отмене внутреннего пограничного контроля.

Накануне министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер объявила о временных проверках на всех немецких границах во время чемпионата Европы по футболу, который состоится этим летом.

Также на фоне теракта в РФ во Франции объявили о повышении уровня террористической угрозы до максимального.

Президент Франции Эмманюэль Макрон указал, что подразделение группировки "Исламское государство", взявшее на себя ответственность за теракт в концертном зале Crocus City Hall в Подмосковном регионе РФ, совершило несколько попыток атак на территории Франции.