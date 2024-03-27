Пентагон заперечив, що США напередодні завдали ударів по Сирії

У Пентагоні спростували заяви сирійських та іранських державних ЗМІ про те, що США нібито завдали авіаударів по регіонах на сході Сирії.

Про це під час брифінгу заявила речниця Пентагону Сабріна Сінгх, повідомляє "Європейська правда".

Вона сказала, що бачила цю інформацію, але не може її підтвердити.

"Ми не завдавали авіаударів у Сирії минулої ночі", – заявила речниця.

За даними сирійських ЗМІ, щонайменше 19 солдатів і 13 цивільних отримали поранення внаслідок атаки по місту Дейр-ез-Зор.

Сирійське державне інформаційне агентство SANA звинуватило в нападі "американські окупаційні сили".

У лютому сили протиповітряної оборони коаліційних військ на чолі з США, що базуються на сході Сирії, відбили шість атак безпілотників на їхню базу на нафтовому родовищі Коноко.

Перед цим США знищили або пошкодили 84 з 85 цілей в Сирії та Іраку під час серії авіаударів, яких вони завдали у п'ятницю у відповідь на загибель американських військових на базі в Йорданії.