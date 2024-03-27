Пентагон отрицает, что США накануне нанесли удары по Сирии
В Пентагоне опровергли заявления сирийских и иранских государственных СМИ о том, что США якобы нанесли авиаудары по регионам на востоке Сирии.
Об этом во время брифинга заявила пресс-секретарь Пентагона Сабрина Сингх, сообщает "Европейская правда".
Она сказала, что видела эту информацию, но не может ее подтвердить.
"Мы не наносили авиаударов в Сирии прошлой ночью", – заявила пресс-секретарь.
По данным сирийских СМИ, по меньшей мере 19 солдат и 13 гражданских получили ранения в результате атаки по городу Дейр-эз-Зор.
Сирийское государственное информационное агентство SANA обвинило в нападении "американские оккупационные силы".
В феврале силы противовоздушной обороны коалиционных войск во главе с США, базирующихся на востоке Сирии, отбили шесть атак беспилотников на их базу на нефтяном месторождении Коноко.
Перед этим США уничтожили или повредили 84 из 85 целей в Сирии и Ираке во время серии авиаударов, которые они нанесли в ответ на гибель американских военных на базе в Иордании.