Пентагон отрицает, что США накануне нанесли удары по Сирии

В Пентагоне опровергли заявления сирийских и иранских государственных СМИ о том, что США якобы нанесли авиаудары по регионам на востоке Сирии.

Об этом во время брифинга заявила пресс-секретарь Пентагона Сабрина Сингх, сообщает "Европейская правда".

Она сказала, что видела эту информацию, но не может ее подтвердить.

"Мы не наносили авиаударов в Сирии прошлой ночью", – заявила пресс-секретарь.

По данным сирийских СМИ, по меньшей мере 19 солдат и 13 гражданских получили ранения в результате атаки по городу Дейр-эз-Зор.

Сирийское государственное информационное агентство SANA обвинило в нападении "американские оккупационные силы".

В феврале силы противовоздушной обороны коалиционных войск во главе с США, базирующихся на востоке Сирии, отбили шесть атак беспилотников на их базу на нефтяном месторождении Коноко.

Перед этим США уничтожили или повредили 84 из 85 целей в Сирии и Ираке во время серии авиаударов, которые они нанесли в ответ на гибель американских военных на базе в Иордании.