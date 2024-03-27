Азербайджан критикує майбутню конференцію Вірменія-ЄС-США: каже про упередженість

В Азербайджані критикують заплановану на початок наступного місяця зустріч між прем'єр-міністром Вірменії Ніколом Пашиняном, президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн і держсекретарем США Ентоні Блінкеном.

Як пише "Європейська правда", про це заявив речник Міністерства закордонних справ Азербайджану Айхан Гаджизада, якого цитує АЗЕРТАДЖ.

За його словами, дії з боку ЄС та США "явно мають односторонній та упереджений характер і базуються на підході подвійних стандартів".

"Згадана конференція не є повністю прозорою, їй бракує регіональної інклюзивності, і вона суперечить таким необхідним процесам зміцнення довіри та цілісності в регіоні, які пропагуються та підтримуються. Вона створює нові лінії розмежування і так звані сфери впливу в регіоні, замість того, щоб заохочувати вірменську сторону до добросовісних переговорів", – йдеться в заяві речника МЗС Азербайджану.

Він додав, що така "відкрита провірменська публічна маніфестація Вашингтона і Брюсселя" може створити у Вірменії "небезпечну ілюзію, що ЄС і США підтримають Вірменію в її можливих повторних провокаціях проти Азербайджану".

"У такому випадку ЄС і США розділять відповідальність за будь-які можливі дестабілізаційні дії Вірменії", – зазначив Гаджизада.

Як відомо, після повернення Азербайджаном повного контролю над невизнаним Нагірним Карабахом між Вірменією та Азербайджаном періодично стаються сутички з жертвами і пораненими.

Також Баку і Єреван ведуть мирні переговори, остання серія зустрічей відбулася у Берліні за посередництва Німеччини.

Читайте також, чи дійсно Вірменія зважилася вийти з Євразійського союзу та йти до членства в ЄС.