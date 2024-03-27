Следователи пришли с обыском в еще один дом экс-министра юстиции Польши

Следователи проводят обыск в еще одном доме бывшего министра юстиции Польши Збигнева Зебро по делу о возможных злоупотреблениях в деятельности фонда, который подчиняется Минюсту.

Об этом сообщает RMF24, пишет "Европейская правда".

Следователи Агентства внутренней безопасности (ABW) пришли с обыском в дом Зебро в Варшаве, действуя от имени команды следователей прокуратуры. Обыски связаны с расследованием возможных злоупотреблений в распоряжении средствами в Фонде справедливости – специальном фонде для поддержки пострадавших от преступлений, который подчиняется Министерству юстиции.

Перед этим во вторник обыски проводились в еще одном доме Зебро под городом Скерневице в отсутствие хозяев. Чтобы зайти в дом, следователи силой открыли дверь – по их словам, из-за того, что не смогли успешно сконтактировать с семьей Зебро, чтобы им отперли дверь. Обыск длился почти сутки и завершился только в среду утром.

После того случая жена экс-министра сконтактировала со следователями и попросила присутствовать на обыске в Варшаве, действия проводятся в присутствии владельцев. Следователи ищут документы и данные, которые могут быть доказательствами по делу в отношении Фонда справедливости.

От источников в прокуратуре журналисты узнали, что там опасаются, что откладывание обыска в Варшаве на один день может сыграть на руку экс-министру.

Утром в среду Зебро организовал общение со СМИ и раскритиковал обыски у себя и то, как они проводились. В частности, экс-министр возмутился тем, что у прокуратуры точно есть его номер телефона, но никто не пытался связаться с ним, а следователи пошли "по-бандитски" выламывать двери.

Напомним, Збигнев Зебро – один из чиновников предыдущего правительства, которым со сменой власти начали задавать вопросы по ряду событий того периода. Среди прочего, это скандал с использованием шпионского программного обеспечения для слежки за оппонентами, а также по организации голосования по почте в разгар пандемии коронавируса.

В конце 2023 года получил огласку новый приговор в отношении бывших руководителей Министерства внутренних дел Мариуша Каминского и Мацея Вонсика за превышение полномочий, что в партии "Право и справедливость" назвали политическими преследованиями. Польский президент Анджей Дуда во второй раз помиловал их.

Подробнее об этом – в статье Станислава Желиховского Охота на Качиньского: как новая власть Польши хочет наказать предшественников.