Одна з найбільших груп Європарламенту запрошує Зеленського на свої саміти

Третя за розміром група Європарламенту Renew Europe запросила президента України Володимира Зеленського взяти участь у їхніх самітах, а депутатів партії "Слуга народу" – частково долучитися до роботи групи.

Про це на брифінгу 27 березня сказала президентка Renew Europe Валері Айє після зустрічі з головою Верховної ради Русланом Стефанчуком у Києві, пише "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters.

Renew Europe пропонує депутатам "Слуги народу" брати участь у парламентських засіданнях групи, а Зеленському – приєднатися до самітів лідерів держав, що входять до її складу: Франції, Бельгії, Нідерландів, Естонії, Словенії та Болгарії.

Група також запропонувала надати "Слузі народу" експертну допомогу для підготовки України до переговорів про вступ до ЄС.

"Ми віримо, що "Слуга народу" стане ще ближчою до нашого парламенту та сім'ї Renew", – сказала президентка Валері Айє після зустрічі зі Стефанчуком у в Києві.

Посадовці ЄС, яких цитує Reuters, заявили, що ініціатива групи Європарламенту є способом взаємодії з Україною до того, як можуть бути зроблені більш конкретні кроки в процесі її вступу до Євросоюзу.

"Ми не повинні чекати надання офіційного статусу спостерігача, щоб серйозно почати працювати разом", – додала Айє.

Нагадаємо, що у квітні 2023 року відбулось перше в історії спільне засідання депутатів Європарламенту та Верховної ради в Києві – на рівні голів комітетів.

Група Renew Europe наразі є третьою за величиною в Європейському парламенті та налічує 103 депутатів. У 2022 році "Слуга народу" приєдналась до складу "Альянсу лібералів і демократів за Європу", який входить до Renew Europe.