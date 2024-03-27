Одна из крупнейших групп Европарламента приглашает Зеленского на свои саммиты

Третья по величине группа Европарламента Renew Europe пригласила президента Украины Владимира Зеленского принять участие в их саммитах, а депутатов партии "Слуга народа" – частично присоединиться к работе группы.

Об этом на брифинге 27 марта сказала президент Renew Europe Валери Айе после встречи с председателем Верховной рады Русланом Стефанчуком в Киеве, пишет "Европейская правда" со ссылкой на агентство Reuters.

Renew Europe предлагает депутатам "Слуги народа" участвовать в парламентских заседаниях группы, а Зеленскому – присоединиться к саммитам лидеров государств, входящих в ее состав: Франции, Бельгии, Нидерландов, Эстонии, Словении и Болгарии.

Группа также предложила предоставить "Слуге народа" экспертную помощь для подготовки Украины к переговорам о вступлении в ЕС.

"Мы верим, что "Слуга народа" станет еще ближе к нашему парламенту и семье Renew", – сказала президент Валери Айе после встречи со Стефанчуком в Киеве.

Чиновники ЕС, которых цитирует Reuters, заявили, что инициатива группы Европарламента является способом взаимодействия с Украиной до того, как могут быть сделаны более конкретные шаги в процессе ее вступления в Евросоюз.

"Мы не должны ждать предоставления официального статуса наблюдателя, чтобы серьезно начать работать вместе", – добавила Айе.

Напомним, что в апреле 2023 года состоялось первое в истории совместное заседание депутатов Европарламента и Верховной Рады в Киеве – на уровне председателей комитетов.

Группа Renew Europe сейчас является третьей по величине в Европейском парламенте и насчитывает 103 депутатов. В 2022 году "Слуга народа" присоединилась к составу "Альянса либералов и демократов за Европу", который входит в Renew Europe.