США й Британія наклали чергові санкції на причетних до фінансування ХАМАС

Сполучені Штати та Велика Британія 27 березня оголосили про спільні санкції проти двох фізичних і трьох юридичних осіб через їхню причетність до фінансування терористичного угруповання ХАМАС.

Як пише "Європейська правда", про це повідомило Міністерство фінансів США.

Під санкції Лондона й Вашингтона потрапили компанії Al-Qureshi Executives і Aakhirah Limited та їхній директор Аозма Султана, які збирали кошти на користь ХАМАС після його нападу на Ізраїль у жовтні 2023 року.

Також у санкційному списку опинилась компанія Gaza Now, яка володіє однойменним сайтом, та її керівник Мустафа Аяш. Обоє так само збирали кошти на користь ХАМАС.

"Сполучені Штати в тісній координації з нашими британськими партнерами продовжуватимуть використовувати наші інструменти, щоб підірвати здатність ХАМАС сприяти подальшим атакам", – прокоментував заступник голови Мінфіну США Браян Нельсон.

Як нагадує відомство, це вже третє спільне рішення США та Британії про накладання санкцій на причетних до фінансування терористичного угруповання ХАМАС. Останній такий пакет був оголошений у січні 2024 року.

Цього тижня Радбез ООН ухвалив резолюцію з вимогою негайного припинення вогню між Ізраїлем та палестинськими терористами з ХАМАС, а також звільнення всіх заручників після того, як США утрималися при голосуванні.

ЄС закликав сторони до її виконання.