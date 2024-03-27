США и Британия наложили очередные санкции на причастных к финансированию ХАМАС

Соединенные Штаты и Великобритания 27 марта объявили о совместных санкциях против двух физических и трех юридических лиц из-за их причастности к финансированию террористической группировки ХАМАС.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщило Министерство финансов США.

Под санкции Лондона и Вашингтона попали компании Al-Qureshi Executives и Aakhirah Limited и их директор Аозма Султана, которые собирали средства в пользу ХАМАС после его нападения на Израиль в октябре 2023 года.

Также в санкционном списке оказалась компания Gaza Now, которая владеет одноименным сайтом, и ее руководитель Мустафа Аяш. Оба так же собирали средства в пользу ХАМАС.

"Соединенные Штаты в тесной координации с нашими британскими партнерами будут продолжать использовать наши инструменты, чтобы подорвать способность ХАМАС способствовать дальнейшим атакам", – прокомментировал заместитель главы Минфина США Брайан Нельсон.

Как напоминает ведомство, это уже третье совместное решение США и Великобритании о наложении санкций на причастных к финансированию террористической группировки ХАМАС. Последний такой пакет был объявлен в январе 2024 года.

На этой неделе Совбез ООН принял резолюцию с требованием немедленного прекращения огня между Израилем и палестинскими террористами из ХАМАС, а также освобождения всех заложников после того, как США воздержались при голосовании.

ЕС призвал стороны к ее выполнению.