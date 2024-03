Испания с воздуха сбросила 26 тонн гумпомощи в Газу

Испанские военные самолеты в среду сбросили 26 тонн гуманитарной помощи палестинцам в секторе Газы, где Израиль проводит военную операцию против террористической группировки ХАМАС.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает МИД страны.

В рамках операции, которая проводилась в координации с Иорданией и которую также финансировал ЕС, доставили более 11 тысяч продовольственных пайков, чтобы облегчить "катастрофический уровень продовольственной безопасности", с которым сталкиваются до 1,1 миллиона человек в Газе, говорится в сообщении ведомства.

Joint operation of @SpainMFA and @Defensagob to deliver humanitarian aid to Gaza.



A new shipment of aid @AECID_es leaves today from the Zaragoza Air Base with 23 tons of food destined for the civilian population suffering the serious consequences of the war. pic.twitter.com/50dWdac1bs