Посол Росії після ігнорування виклику в МЗС Польщі тимчасово поїхав з країни

Посол Росії в Польщі Сергій Андрєєв 26 березня – наступного дня після відмови прибути до польського Міністерства закордонних справ через інцидент із російською ракетою – поїхав на дев’ять днів за межі країни.

Цю інформацію отримало МЗС Польщі, пише "Європейська правда" з посиланням на Gazeta.pl.

Зовнішньополітичне відомство зазначило, що посольство РФ у технічній ноті повідомило про відсутність Андрєєва в Польщі з 26 березня по 4 квітня. На цей час його обов'язки виконуватиме тимчасовий повірений у справах.

Виїзд російського посла журналістам прокоментував і голова польського МЗС Радослав Сікорський. "Пан посол Андрєєв сам надав докази своєї культури і професіоналізму. З того, що я чув, він вже покинув нашу територію", – сказав він.

Сікорський уточнив, що російського посла не висилали і сам він у відставку не йшов.

У понеділок посол РФ Сергєй Андрєєв не з'явився на зустріч у Міністерстві закордонних справ Польщі, де йому мали вручити ноту протесту у зв'язку з порушенням польського повітряного простору російською ракетою.

Польське МЗС тоді поцікавилось, чи здатен Андреєв "належним чином представляти інтереси РФ у Варшаві".

Російський посол у Варшаві не вперше стає фігурантом інцидентів. У травні 2022-го під час пам’ятної церемонії на кладовищі радянських військових його облили штучною кров’ю під вигуки "Фашисти!".