Посол России после игнорирования вызова в МИД Польши временно уехал из страны

Посол России в Польше Сергей Андреев 26 марта – на следующий день после отказа прибыть в польское Министерство иностранных дел из-за инцидента с российской ракетой – уехал на девять дней за пределы страны.

Эту информацию получил МИД Польши, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Gazeta.pl.

Внешнеполитическое ведомство отметило, что посольство РФ в технической ноте сообщило об отсутствии Андреева в Польше с 26 марта по 4 апреля. На это время его обязанности будет исполнять временный поверенный в делах.

Выезд российского посла журналистам прокомментировал и глава польского МИД Радослав Сикорский. "Господин посол Андреев сам предоставил доказательства своей культуры и профессионализма. Из того, что я слышал, он уже покинул нашу территорию", – сказал он.

Сикорский уточнил, что российского посла не высылали и сам он в отставку не уходил.

В понедельник посол РФ Сергей Андреев не явился на встречу в Министерстве иностранных дел Польши, где ему должны были вручить ноту протеста в связи с нарушением польского воздушного пространства российской ракетой.

Польский МИД тогда поинтересовался, способен ли Андреев "должным образом представлять интересы РФ в Варшаве".

Российский посол в Варшаве не впервые становится фигурантом инцидентов. В мае 2022-го во время памятной церемонии на кладбище советских военных его облили искусственной кровью под крики "Фашисты!".