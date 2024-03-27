Премьер Бельгии – против легализации наркотиков на фоне всплеска насилия между наркоторговцами

Премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо заявил, что выступает против легализации наркотиков в любой форме как одного из путей противодействия наркоторговле через бельгийские порты.

Об этом он сказал после заседания Совета национальной безопасности Бельгии, отвечая на вопрос Politico, пишет "Европейская правда".

Заседание органа безопасности состоялось на фоне роста в Бельгии числа случаев перестрелок между бандами, занимающимися нароторговлей. Участники заседания приняли решение об усилении работы служб безопасности.

"Люди, которые думают, что случайное употребление наркотиков является лишь индивидуальным делом, что оно не имеет влияния на общество, ошибаются", – заявил Де Кроо.

Бельгийский премьер также пообещал увеличить количество полицейских и таможенных агентов для противодействия наркоторговле, а также лучше ориентироваться на потребителей и дилеров в маргинальных районах Брюсселя.

"Употребление наркотиков – это преступление", – подчеркнул он.

В последние годы ЕС стал "мировой столицей" употребления кокаина, пишет Politico, поскольку рекордные объемы производства в Южной Америке совпали с бешеным спросом на континенте.

Бельгийский портовый город Антверпен даже считается "кокаиновыми воротами" Европы из-за больших объемов поставок этого наркотика. Бельгийская таможня изъяла 116 тонн кокаина в порту Антверпена в 2023 году, установив рекорд второй год подряд.

Это привело к всплеску криминального насилия между бандами, которые конкурируют за доступ к порту и местам сбыта в таких городах, как Брюссель. Власти пытаются решить проблему усилением портовой безопасности или выступая за более жесткое законодательство в отношении наркотиков.