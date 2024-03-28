Білий дім: Резолюція Радбезу ООН щодо припинення вогню в Газі не є обов’язковою

У Білому домі заявили, що вважають "вагомою" резолюцію Радбезу ООН щодо припинення вогню між Ізраїлем і ХАМАС в Газі, однак вона не обов'язкова до виконання.

Як повідомляє "Європейська правда", про це на брифінгу заявила речниця Білого дому Карін Жан-П’єр.

Вона також зазначила, що резолюція вимагає того самого, чого прагнуть домогтися США: звільнення заручників, припинення вогню, забезпечення доступу гуманітарної допомоги.

"Резолюція, як я вже сказала,…не є обов'язковою до виконання і не створює нових зобов'язань за міжнародним правом…Але все-таки.... навіть якщо резолюція не містить зобов'язальних положень, всі резолюції Ради безпеки мають велику вагу і повинні виконуватися", – сказала Жан-П’єр.

Коментуючи рішення США утриматись при голосуванні за резолюцію, вона зауважила, що у Вашингтоні вважають, що її принципи були правильними.

"Але ми не відчуваємо, що це відповідало б нашим позиціям, нашій політиці", – додала речниця Білого дому.

На запитання журналіста, чи означає це зміну політики, оскільки раніше США неодноразово блокували попередні резолюції щодо Гази, Жан-П’єр відповіла: "Ні, це не так. Це не зміна політики".

У понеділок Рада Безпеки ООН ухвалила резолюцію з вимогою негайного припинення вогню між Ізраїлем та палестинськими терористами з ХАМАС, а також звільнення всіх заручників після того, як США утрималися при голосуванні.

Решта 14 членів Радбезу проголосували за резолюцію, яку запропонували 10 її обраних членів.

Після цього в ЄС закликали до виконання резолюції ООН щодо припинення вогню в Газі.

Водночас ЗМІ повідомили, що Білий дім звинувачує главу уряду Ізраїлю Нетаньягу в погіршенні відносин між США та Ізраїлем. У президента Джо Байдена вважають, що розкол у відносинах через резолюцію Ради Безпеки ООН виник як штучна криза.