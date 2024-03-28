Белый дом: Резолюция Совбеза ООН о прекращении огня в Газе не является обязательной

В Белом доме заявили, что считают "весомой" резолюцию Совбеза ООН о прекращении огня между Израилем и ХАМАС в Газе, однако она не обязательна к исполнению.

Как сообщает "Европейская правда", об этом на брифинге заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

Она также отметила, что резолюция требует того же, чего стремятся добиться США: освобождение заложников, прекращение огня, обеспечение доступа гуманитарной помощи.

"Резолюция, как я уже сказала,... не является обязательной к исполнению и не создает новых обязательств по международному праву...Но тем не менее, даже если резолюция не содержит обязывающих положений, все резолюции Совета безопасности имеют большой вес и должны выполняться", – сказала Жан-Пьер.

Комментируя решение США воздержаться при голосовании за резолюцию, она отметила, что в Вашингтоне считают, что ее принципы были правильными.

"Но мы не чувствуем, что это соответствовало бы нашим позициям, нашей политике", – добавила пресс-секретарь Белого дома.

На вопрос журналиста, означает ли это изменение политики, поскольку ранее США неоднократно блокировали предыдущие резолюции по Газе, Жан-Пьер ответила: "Нет, это не так. Это не изменение политики".

В понедельник Совет Безопасности ООН принял резолюцию с требованием немедленного прекращения огня между Израилем и палестинскими террористами из ХАМАС, а также освобождения всех заложников после того, как США воздержались при голосовании.

Остальные 14 членов Совбеза проголосовали за резолюцию, которую предложили 10 его избранных членов.

После этого в ЕС призвали к выполнению резолюции ООН о прекращении огня в Газе.

По данным источников, Белый дом обвиняет главу правительства Израиля Нетаньяху в ухудшении отношений между США и Израилем. У президента Джо Байдена считают, что раскол в отношениях из-за резолюции Совета Безопасности ООН возник как искусственный кризис