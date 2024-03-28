Дрони хуситів атакували військовий корабель США у Червоному морі: їх збили

Американські військові у Червоному морі знищили чотири безпілотники єменських бойовиків-хуситів.

Про це йдеться у повідомленні Центрального командування США (CENTCOM) у Twitter (X), повідомляє "Європейська правда".

Дрони були націлені на американський військовий корабель і "використовувались хуситами для самооборони над Червоним морем".

Повідомлень про поранення серед екіпажів чи пошкодження американських або коаліційних кораблів не надходило.

"Було визначено, що ця зброя становила безпосередню загрозу для торгових суден і кораблів ВМС США в регіоні", – йдеться у повідомленні.

Минулого тижня військово-морська місія ЄС у Червоному морі знищила три балістичні ракети та морський безпілотник єменських бойовиків-хуситів, яких підтримує Іран, для захисту торгових суден.

Перед цим військові США, Великої Британії та Франції збили десятки дронів у районі Червоного моря після того, як єменські бойовики-хусити, яких підтримує Іран, атакували суховантаж Propel Fortune та американські есмінці.