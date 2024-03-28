Дроны хуситов атаковали военный корабль США в Красном море: их сбили

Американские военные в Красном море уничтожили четыре беспилотника йеменских боевиков-хуситов.

Об этом говорится в сообщении Центрального командования США (CENTCOM) в Twitter (X), сообщает "Европейская правда".

Дроны были нацелены на американский военный корабль и "использовались хуситами для самообороны над Красным морем".

Сообщений о ранениях среди экипажей или повреждениях американских или коалиционных кораблей не поступало.

"Было определено, что это оружие представляло непосредственную угрозу для торговых судов и кораблей ВМС США в регионе", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что военно-морская миссия ЕС в Красном море уничтожила три баллистические ракеты и морской беспилотник йеменских боевиков-хуситов, которых поддерживает Иран, для защиты торговых судов.

Перед этим военные США, Великобритании и Франции сбили десятки дронов в районе Красного моря после того, как йеменские боевики-хуситы, которых поддерживает Иран, атаковали сухогруз Propel Fortune и американские эсминцы.