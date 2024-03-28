Російські опозиціонери в Литві під час "виборів" Путіна перебували під охороною

Спеціальний підрозділ захищав кількох російських опозиціонерів у Литві під час президентських "виборів" у Росії – на цей час операція завершилася.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє LRT.

Охорону російським опозиціонерам надали після нападу на соратника померлого Алексєя Навального Леоніда Волкова у Вільнюсі. Спецпідрозділ Служби громадської безпеки Литви – Оперативна група реагування на напади – виконував цю функцію.

Тепер уже відомо, що в період голосування у березні нових нападів на росіян, опозиційних до режиму Путіна, у Литві не відбулося. Загалом у Вільнюсі у цей час називають ситуацію контрольованою і не бачать потреби залучати додаткові сили і засоби.

"На цей момент ми нікого не захищаємо, тому що операція із захисту закінчилася", – сказав заступник командувача Служби громадської безпеки Арунас Паулаускас.

Команда оперативного реагування охороняла до 10 російських опозиціонерів.

Напад на Волкова у Вільнюсі стався ввечері 12 березня біля його будинку. Нападник почекав, поки той припаркується на подвір'ї, після чого вибив молотком вікно в машині, розпорошив в очі сльозогінний газ і почав бити Волкова. Внаслідок нападу у нього зламана рука.

Спецслужби Литви припускають, що за нападом на Волкова стоять російські спецслужби і він був пов’язаний з наближенням президентських "виборів" у Росії.

Президент Литви Гітанас Науседа у своєму коментарі зазначив, що зазвичай такі злочини планують заздалегідь, та допустив вплив Кремля.