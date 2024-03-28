Российские оппозиционеры в Литве во время "выборов" Путина находились под охраной

Специальное подразделение защищало нескольких российских оппозиционеров в Литве во время президентских "выборов" в России – в настоящее время операция завершилась.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает LRT.

Охрану российским оппозиционерам предоставили после нападения на соратника умершего Алексея Навального Леонида Волкова в Вильнюсе. Спецподразделение Службы общественной безопасности Литвы – Оперативная группа реагирования на нападения – выполняло эту функцию.

Теперь уже известно, что в период голосования в марте новых нападений на россиян, оппозиционных режиму Путина, в Литве не произошло. В целом в Вильнюсе в это время называют ситуацию контролируемой и не видят необходимости привлекать дополнительные силы и средства.

"На данный момент мы никого не защищаем, потому что операция по защите закончилась", – сказал заместитель командующего Службы общественной безопасности Арунас Паулаускас.

Команда оперативного реагирования охраняла до 10 российских оппозиционеров.

Нападение на Волкова в Вильнюсе произошло вечером 12 марта возле его дома. Нападавший подождал, пока тот припаркуется во дворе, после чего выбил молотком окно в машине, распылил в глаза слезоточивый газ и начал избивать Волкова. В результате нападения у него сломана рука.

Спецслужбы Литвы предполагают, что за нападением на Волкова стоят российские спецслужбы и оно было связано с приближением президентских "выборов" в России.

Президент Литвы Гитанас Науседа в своем комментарии отметил, что обычно такие преступления планируют заранее, и допустил влияние Кремля.