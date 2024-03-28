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У Франції заблокували фейковий сайт про "набір" добровольців на війну в Україні

Новини — Четвер, 28 березня 2024, 16:49 — Олег Павлюк

Спецслужби Франції домоглись закриття сайту, який нібито шукав французьких добровольців для участі у війні в Україні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP.

Заблокований сайт мав вигляд справжньої сторінки Міністерства оборони Франції, яка використовується для рекрутингу. Посилання на нього поширювали зокрема в соцмережі Twitter (X).

На фейковому сайті потенційним рекрутам пропонувалося зв'язатися з "командиром підрозділу Полем" для подальших вказівок. Французьке Міноборони та урядові кіберпідрозділи почало розслідування інциденту.

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Хоча офіційно французька влада не назвала ймовірних підозрюваних у створенні фейкового сайту, джерело AFP заявило, що він має "ознаки російських або проросійських зусиль у межах дезінформаційної кампанії, яка стверджує, що французька армія готується відправити війська в Україну".

Французький уряд нещодавно активізував зусилля з викриття російської дезінформації та дестабілізаційних кампаній, спрямованих на підрив суспільної підтримки України у її протистоянні вторгненню Росії.

Лише з початку року Парижу довелось реагувати на російський фейк про "загибель французьких найманців" у Харкові та викрити масштабну мережу поширення Росією дезінформації про війну в Україні.

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